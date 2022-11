Milan-Fiorentina 2-1, Casarin: “Nessun fallo di Tomori su Ikoné”

Il Milan vince per 2-1 contro la Fiorentina. Per i rossoneri tre punti d'oro nonostante una prestazione non brillante. La squadra di Stefano Pioli chiude il 2022 nel migliore dei modi, cercando di tenere la coda di un Napoli straordinario. I Viola hanno giocato bene e avrebbero meritato quantomeno il pareggio. Molti gli episodi dubbi della partita.