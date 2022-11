Milan-Fiorentina 2-1: “Diavolo con il fiatone” | Serie A News

Il Milan batte la Fiorentina per 2-1 a 'San Siro' nell'ultimo impegno del 2022 in Serie A. Rossoneri fortunati. Viola furiosi con l'arbitro

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Milan-Fiorentina, partita della 15^ giornata della Serie A 2022-2023, terminata 2-1 per i rossoneri di Stefano Pioli. Quando, ormai, i viola sembravano aver portato via il loro meritato pareggio, sul cross della disperazione al 92' di Aster Vranckx, uscita a vuoto di Pietro Terracciano ed autogol di Nikola Milenković.

Dopo il check del V.A.R. (la Fiorentina chiedeva un fallo di Ante Rebić sul portiere), l'arbitro del match, Simone Sozza, ha convalidato il gol della vittoria rossonera, facendo esplodere di gioia i 73mila spettatori di 'San Siro', ormai rassegnati ad un pareggio che avrebbe portato prospettive di classifica ben differenti.

Milan-Fiorentina 2-1: tre punti, ma troppa fatica — Per il 'CorSera', questa lunga sosta per i Mondiali in Qatar sarà benedetta per il Milan. I rossoneri, infatti, restano a -8 dal Napoli capolista fino al nuovo anno. Quando, però, si tornerà a giocare, a gennaio 2023, servirà tutt'altro Diavolo per tentare la rimonta. Lo Scudetto della Seconda Stella non è impossibile, mancano ancora 23 partite. Tante, troppe.

Molto, per il quotidiano generalista, dipenderà dalla capacità del Napoli di tenere questo ritmo infernale, così come dal lavoro di Pioli durante la pausa del campionato. In fin dei conti fu durante il lockdown del 2020 che nacque il Milan vincente, quello che nel giro di due anni è tornato a vincere lo Scudetto. A gennaio si capirà se la pausa sarà stata preziosa anche stavolta.

Il Milan visto contro la Fiorentina ha testimoniato quanto si sapeva già: la squadra è in difficoltà. Ha vinto in casa due volte all'ultimo secondo (prima dei viola, c'era stato lo Spezia); fuori casa ha pareggiato, male, a Cremona e perso a Torino. La serata di Rafael Leão può essere presa ad esempio come sintesi di questo Diavolo altalenante.

Segna un gol bellissimo dopo un minuto e mezzo. Poi si eclissa. Dopo il pareggio di Antonín Barak, nella ripresa sbaglia da solo davanti alla porta. C'è la sensazione, vedendo giocare il Milan, di una stanchezza generale. Dovuta, certo, anche agli infortuni che hanno costretto molti titolari a fare gli straordinari. Ora è arrivato il conto da pagare. Ma fortuna che c'è lo stop Mondiali.