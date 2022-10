Milan, finalmente il vero Origi: da adesso sarà staffetta con Giroud

Divock Origi ha realizzato il primo gol in rossonero in Milan-Monza di sabato scorso. Ora sta bene e diventa una risorsa importante

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Divock Origi, attaccante del Milan, che è andato a segno per la prima volta con la maglia rossonera sabato scorso in occasione del 4-1 di 'San Siro' contro il Monza in campionato. L'ex Liverpool ha dimostrato, finalmente, di aver superato l'infortunio al tendine ed i problemi fisici che lo hanno frenato per lungo tempo.

Il primo gol di Origi per il Milan è arrivato in una gara speciale, quella contro la squadra di Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani, nello stadio di casa, davanti a 73mila spettatori. E in modo spettacolare: con un bolide che ha trafitto il portiere ospite Michele Di Gregorio. Il modo giusto, dunque, per presentarsi (di nuovo) davanti al proprio pubblico dopo un periodo complicato a causa di un'infiammazione al tendine che lasciato qualche strascico nel giocatore anche psicologicamente.

Milan, Origi in gol e pronto per stupire ancora — Mister Stefano Pioli l'aveva preannunciato: Origi si era liberato fisicamente e mentalmente ed aveva la possibilità di far vedere tutto il suo valore. Dopo 45' buoni in casa del Verona, gli 80 contro il Monza nei quali Origi si è messo in risalto con un assist per Brahim Díaz e un gol personale. Pioli, finalmente, può sorridere. Dopo settimane difficili, con tanti infortuni, ora ha due centravanti di ruolo su cui poter contare: Origi e, ovviamente, Olivier Giroud.

Per Dinamo Zagabria-Milan di domani sera, secondo il 'CorSport', è prevista una staffetta, con Giroud in campo dall'inizio poiché rimasto in panchina per 90'. Quindi, entrerà Origi nella ripresa. Da capire se al fianco del francese o al suo posto. Dipenderà tanto, logicamente, dall'andamento della partita del 'Maksimir'. Entrambi, ad ogni modo, assicurano al Diavolo gol, assist e tanto lavoro per la squadra. Due bomber con caratteristiche tecniche ed atletiche differenti, ma pericolosi nell'area avversaria.

Giroud, che ha trovato il primo gol in Champions League con il Milan proprio nella gara d'andata a 'San Siro' contro i croati, spera di poter replicare a Zagabria, andando a segno dopo sei gare di digiuno. In fin dei conti, il Milan non può più sbagliare dopo le due sconfitte contro il Chelsea: serviranno i gol di tutti. Di Giroud, certo, ma anche di un fenomenale, ritrovato Divock Origi. La sua crescita esponenziale lascia tranquilli tutti in casa rossonera e dà ragione a Paolo Maldini e Frederic Massara sull'investimento effettuato in estate. Dinamo Zagabria-Milan, parla Zvonimir Boban: il suo pronostico >>>