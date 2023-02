Milan, finalmente si rivede Maignan: sarà titolare contro l’Atalanta | News

Mike Maignan torna finalmente a disposizione di Stefano Pioli: questa sera, in occasione di Milan-Atalanta, giocherà dal primo minuto

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla di Mike Maignan, portiere che torna finalmente a disposizione di Stefano Pioli. Il portiere francese questa sera contro l'Atalanta giocherà dal primo minuto. Si tratta di un recupero importantissimo in quanto l'allenatore rossonero ritrova il miglior portiere della stagione in grado non solo di compiere grandi parate, ma anche di essere un regista aggiunto in fase di impostazione. Basti pensare al gol di Leao contro la Sampdoria, nella passata stagione, quando il portoghese venne servito da lancio di 70 metri proprio del francese.

E non poteva che spendere parole al miele Pioli ieri durante la conferenza stampa nei confronti di Maignan: "Ci dà tanto in tante situazioni. È un portiere molto comunicativo. Come succede spesso contro l’Atalanta, sarà l’unico giocatore ad avere un po’ più di tempo per cominciare la costruzione. Sa variare le giocate, sa fare le scelte giuste". Con lui in campo, il Milan può utilizzare il portiere 'avanzando' nei tre di difesa. Rispetto all'ultima volta, Maignan ritroverà un Milan con un assetto tattico diverso, considerato che da diverse partite i rossoneri si schierano con la giovane difesa a tre formata da Kalulu, Thiaw e Tomori. Con Maignan in fase di impostazione, Kalulu e Theo Hernandez si alzeranno ancora di più, rendendo la manovra offensiva del Milan ancora più pericolosa.

Questioni tattiche a parte, il recupero di Maignan è importante perché, come detto da Pioli, è un portiere comunicativo. Dà sicurezza ad un intero reparto con il dialogo oltre che con le parate, cosa molto importante e probabilmente pregio che non ha il suo collega Tatarusanu. Il suo recupero è fondamentale anche in vista della gara di stasera contro l'Atalanta, che ha nel pressing uomo a uomo un'arma per mettere in difficoltà gli avversari. Ma con la regia di Maignan tutto potrà diventare più semplice per il Milan. Milan, occhi su un talento brasiliano per rinforzare il centrocampo.