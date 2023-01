Milan, nessuno innesto in porta: fiducia nel rientro di Maignan

Milan, nessun intervento sul mercato in attesa di Maignan

Nonostante ciò, come riporta La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, il Milan non interverrà sul mercato per coprirsi in porta. L'arrivo di Vasquez, unito alla fiducia per le prestazioni di Tatarusanu e nel rientro di Maignan, avrebbero portato la dirigenza e non muoversi ulteriormente.