Milan, ex aree Snai nuova ipotesi per la costruzione del nuovo stadio

Enrico Ianuario

Non si placano le voci in merito alla realizzazione del nuovo stadio di Milan e Inter. Negli ultimi mesi si è parlato di diverse possibilità, vale a dire dalla ristrutturazione dell'attuale 'Meazza' al trasferimento del club rossonero nella vicina Sesto San Giovanni. L'edizione odierna del 'Corriere della Sera - Milano' riporta un'altra ipotesi in merito alla costruzione della casa dei due club meneghini.

Secondo il quotidiano, si starebbe prendendo in considerazione anche le ex aree Snai per la realizzazione del nuovo stadio. Si tratta di un terreno di 75 ettari di proprietà del gruppo Fcma di Federico Consolandi, ma si tratta di un'ipotesi ancora avvolta da una certa segretezza. Quest'idea, però, potrebbe presentare diversi vantaggi. La prima, su tutti, è che si tratta di un'area privata, quindi Milan e Inter non troverebbero tutti quegli ostacoli che stanno trovando adesso per costruire l'impianto sul suolo pubblico. A questo si aggiunge poi un altro dettaglio non di poco conto: in questo scenario infatti non sarebbe più necessaria la demolizione dell'attuale stadio di San Siro.

In ogni caso resterebbe comunque da capire cosa ne sarà dell'attuale stadio 'Meazza'. Inoltre, sul tavolo del Comune, c'è sempre l'offerta di Asm Global, società che organizza grandi eventi e gestisce molti stadi e arene in giro per il mondo che si è detta disposta a occuparsi dell'impianto milanese. Ma non sono escluse sorprese, come per esempio la possibilità che una tra Milan e Inter si trasferisca nel nuovo stadio, mentre l'altra rimarrebbe al 'Meazza'.