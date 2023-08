Milan-Étoile du Sahel 4-0, buona prova: oggi il Novara

Manca sempre meno per l'esordio stagionale del Milan in Serie A. I rossoneri giocheranno lunedì 21 agosto contro il Bologna. Nella giornata di ieri, è andata in onda la penultima amichevole prima del campionato. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla partita tra Milan ed Étoile du Sahel .

Milan-Étoile du Sahel, buona prova dei rossoneri

I tunisini dell’Es Sahel, si legge, sono stati travolti da quattro gol, tre dei quali firmati da Ruben Loftus-Cheek (il poker è arrivato dal mancino di Giroud su rigore). La partita è stata poco più di una sgambata: pochi spunti ma utili. La formazione mandata in campo da Pioli, ad esempio, somigliava a una prova generale in vista del debutto contro il Bolgona: il tecnico ha schierato Kalulu, Thiaw, Tomori e Hernandez davanti a Maignan; Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders in mezzo, con il tridente Pulisic-Giroud-Leao in attacco. In più non ha fatto cambi.