Milan, quanto entusiasmo per la nuova quarta maglia: piace ai tifosi

La quarta maglia del Milan, che debutterà domani sera in occasione della sfida di 'San Siro' contro il Bologna, convince i tifosi rossoneri

Nella mattinata di venerdì 1° aprile il Milan ha presentato la nuova quarta maglia per la stagione 2021-2022 . Una divisa da gioco 'rivoluzionaria', realizzata da PUMA in collaborazione con Nemen , streetweat label italiana, all'interno di una capsule collection più ampia del club rossonero.

La divisa, pubblicizzata in questi giorni da un tram in giro per Milano, verrà indossata per la prima volta dai ragazzi di Stefano Pioli domani sera, alle ore 20:45, in occasione di Milan-Bologna, 'Monday Night' della 31^ giornata della Serie A 2021-2022. E, a quanto pare, sembra piacere davvero tanto ai sostenitori del Diavolo!