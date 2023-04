Milan-Empoli, Pioli: “Non pensiamo alla Champions” | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato così Milan-Empoli, partita della 29^ giornata di Serie A in programma stasera a 'San Siro'

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma stasera, alle ore 21:00, a 'San Siro'. Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate, tra i quotidiani sportivi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'.

Milan-Empoli, le parole di Pioli alla vigilia — «I prossimi due mesi saranno decisivi per la nostra stagione, mancano ancora tante gare e dobbiamo restare concentrati. La vittoria di Napoli dev'essere importante per farci approcciare sempre in quel modo, ma dobbiamo pensare solamente alla sfida contro l'Empoli», ha raccontato Pioli, tecnico del Milan, a poco più di 24 ore dal match contro i toscani.

«Affrontare le prossime sfide con la giusta tensione sarà determinante, le partite si vincono prima con l'atteggiamento e la volontà, poi con la qualità. Dobbiamo essere umili e determinati, il campionato è molto importante per noi e vogliamo sfruttare la spinta dei tifosi».

«Dobbiamo essere concentrati per questo finale di stagione perché abbiamo ancora tante possibilità per dimostrare che squadra siamo - ancora Pioli alla vigilia di Milan-Empoli -. L'attenzione non deve mai mancare, forse abbiamo avuto difficoltà maggiori contro squadre che si sono chiuse, ma abbiamo lavorato per migliorare questo tipo di situazioni».

Pioli, che con il Milan ha vinto lo Scudetto nel 2022, non si fida proprio dell'Empoli di Paolo Zanetti. «Sono una formazione rapida e tecnica, dovremo affrontarli con grande rispetto perché giocano da tanti anni con un sistema di gioco consolidato. Sarebbe un gravissimo errore pensare al doppio confronto di Champions League, attenzione massima verso l'Empoli».

Pioli ha anche parlato, in conferenza, della possibilità che il Milan lasci in futuro 'San Siro' per un nuovo stadio di proprietà. «San Siro ha fatto la storia del calcio italiano e del Milan, ma non possiamo rimanere ancorati al passato se vogliamo migliorare il nostro futuro. Cambiando discorso, sono dispiaciuto per ciò che accade dentro gli stadi, come gli episodi di razzismo - ha chiosato il tecnico sugli episodi di Juventus-Inter di Coppa Italia -. Chi crea problemi è solamente una minoranza ma bisogna prendere provvedimenti seri. Bisogna affrontare lo sport con uno spirito diverso». Milan, svolta per il futuro di Leao >>>