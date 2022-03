Milan-Empoli, Bennacer contro il suo passato | Serie A News

Sabato sera, in occasione di Milan-Empoli, Ismaël Bennacer ritroverà la squadra che lo ha lanciato nella Serie A italiana. Presto rinnoverà

Daniele Triolo

Ismaël Bennacer giocherà titolare, sabato sera a 'San Siro', in occasione di Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2021-2022. Il centrocampista franco-algerino, classe 1997, è infatti in un ottimo momento di forma e mister Stefano Pioli non può prescindere dal suo utilizzo.

Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Ricordando, tra l'altro, come Bennacer sia vicino al rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2026. Così come ha fatto Theo Hernández e così come farà Rafael Leão. Questo perché la società rossonera lo considera un pilastro della squadra nel presente e nel futuro.

In coppia con Sandro Tonali, in quest'ultimo periodo, Bennacer sta facendo meraviglia e in Milan-Empoli del prossimo turno di campionato si ritroverà di fronte il suo passato, la squadra che aveva contribuito a farlo affermare nel calcio italiano. Club dove ha giocato dal 2017 al 2019 e dal quale il Milan lo ha prelevato per 16 milioni di euro.

Bennacer deve molto all'Empoli, che gli ha dato fiducia dopo il 'rodaggio' del franco-algerino nelle giovanili dell'Arsenal. Ritroverà volentieri, da avversario, per la seconda volta in stagione dopo il 4-2 della partita di andata al 'Castellani', la società e la squadra che per lui hanno significato molto.

Lo farà da titolarissimo nel Milan, da fedelissimo di mister Pioli. Pronto a raccogliere, sin da subito l'eredità di Franck Kessié, che lascerà i rossoneri a parametro zero in estate. Milan, duello con Inter e Juventus per il nuovo bomber: le ultime news di mercato >>>

