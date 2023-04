Milan-Empoli 0-0, Pioli sicuro: “Se Rebic e Origi avessero segnato…”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha analizzato Milan-Empoli nel post-partita di 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni sulla gara pareggiata

Daniele Triolo

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato al termine di Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2022-2023 disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 0-0. Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'.

Milan-Empoli 0-0, così Pioli nel post-partita di 'San Siro' — «Non è il risultato che volevamo - ha ammesso Pioli dopo Milan-Empoli 0-0 -. Il rimpianto è soprattutto per il primo tempo. Avremmo dovuto essere più presenti dentro l’area avversaria e anche i terzini avrebbero dovuto stare più alti. Abbiamo giocato con grande pressione e intensità, non concedendo nulla all’Empoli. Nella ripresa abbiamo fatto di tutto per vincere la partita, ma la palla non ha voluto entrare. Vedo una squadra in salute: il risultato è negativo, ma non la prestazione».

Pioli ha continuato così nella sua analisi di Milan-Empoli. «Dovevamo riempire meglio l’area di rigore: non solo con gli attaccanti, ma anche con i trequartisti. Il giudizio poteva essere diverso se Ante Rebic avesse segnato nel primo tempo, se Divock Origi avesse segnato col tacco con un po' più di fortuna. Ma è chiaro che se non sono arrivati i tre punti qualcosa ci è mancato».

A proposito di rincalzi deludenti, ecco la convinzione di Pioli su Charles De Ketelaere, entrato nel finale della partita di 'San Siro' ed impossibilitato, quindi, a lasciare il segno. «Fa tutto quello che deve fare in allenamento per convincermi. Lavora quanto e come i suoi compagni. Poi avevo già cambiato tanto e non volevo esagerare. Si deve far trovare pronto e si allena molto bene: è un ragazzo maturo. Poi faccio le mie scelte».

"Sono dispiaciuto, ma stiamo tornando ai nostri livelli" — Pioli si è detto rammaricato per il risultato di Milan-Empoli, soprattutto perché, testuali parole, «era da tanto tempo che non giocavamo con questa energia e intensità, riuscendo anche a non fa giocare avversario. Sono dispiaciuto, siamo il Milan, ma da allenatore secondo me stiamo tornando ai nostri livelli. Possiamo far meglio, il nostro gioco però è in crescita».

Mercoledì sera, sempre a 'San Siro', si giocherà Milan-Napoli per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Pioli ne ha parlato così. «A Napoli abbiamo sfruttato una cosa, ovvero che noi avevamo più bisogno di loro. E le motivazioni fanno sempre la differenza. In Champions non sarà così. Giocheremo entrambi al massimo dell'energia. Se penso ad altre soluzioni tattiche? Magari cambieremo qualcosa, perché la squadra di Luciano Spalletti ha delle posizioni che ci hanno creato e ci potrebbero creare problemi. A Napoli, peraltro, siamo stati agevolati dal fatto di aver segnato per primi. E, a quel punto, abbiamo avuto più spazi. Quelli che non abbiamo avuto contro l'Empoli».