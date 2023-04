Milan-Empoli 0-0: “Una frenata all’improvviso” | Serie A News

Milan-Empoli è terminata 0-0 a 'San Siro'. Altro passo falso del Diavolo di Stefano Pioli nella lotta per un posto in Champions League

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2022-2023 disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 0-0. Il Milan di Stefano Pioli, per la 'rosea', si è nascosto troppo all'inizio e poi quando si è ritrovato, nella ripresa, era ormai troppo tardi per battere un Empoli che ha pienamente meritato il pareggio.

Milan-Empoli 0-0, un'altra chance sprecata — Brutta occasione persa, dunque, per il Diavolo, che avrebbe potuto staccare l'Inter e insidiare la Lazio per il secondo posto. Nulla di tutto questo. La sfida di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli, in programma mercoledì, ha condizionato troppo le scelte diPioli. Il tecnico ha cambiato cinque elementi della formazione titolare. Invece di infondere sicurezza nei suoi ragazzi, si è inventato un inedito 4-2-2-2 che ha mandato in confusione il Milan.

A tutto ciò, in Milan-Empoli, si è aggiunta - secondo la 'rosea', la pessima prova delle riserve rossonere, i disastrosi Ante Rebić e Divock Origi su tutti. Quando Pioli, nel secondo tempo, ha mandato in campo i titolari Brahim Díaz, Rafael Leão ed Olivier Giroud sono arrivate le occasioni. Un palo di Alessandro Florenzi, un miracolo di Samuele Perisan su Brahim, un gol di Giroud cancellato dal V.A.R..

Diavolo male nel primo tempo, sfortunato nel secondo — Non è bastato, però, per conquistare i tre punti. Nel primo tempo Rebić e Origi hanno sbagliato tutto il possibile. Nella ripresa, Pioli ha disegnato un Milan più serio, con il consueto 4-2-3-1 ed i suoi soliti punti di riferimento. Diavolo sfortunato (l'arbitro Matteo Marcenaro e il V.A.R. non hanno considerato da rigore un intervento di Jacopo Fazzini sul piede di Theo Hernández, poi il gol tolto a Giroud - segnato con il braccio - all'89'), ma troppo poco incisivo per poter pensare di vincere questo match.

A fine partita la Curva Sud ha cantato di 'volere undici leoni' mercoledì sera, a 'San Siro', in Champions contro il Napoli. Lì ci vorrà il miglior Milan possibile. Il Diavolo visto ieri non può essere quello vero. Condò stronca il mercato del Milan: le sue parole >>>