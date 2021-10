Milan, una buona notizia: l’emergenza infortuni sta rientrando

Il Milan di Stefano Pioli ha combattuto a lungo con le tante assenze in questo inizio stagione. Ora la situazione sta migliorando

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, parlando del Milan, ha sottolineato come di positivo, in casa rossonera, ci sia più di qualche notizia nelle ultime ore. Simon Kjaer, per esempio, ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2024. Quindi, sta terminando l'emergenza infortuni che, in queste settimane, ha spesso impedito al tecnico Stefano Pioli di poter far ruotare i giocatori così come avrebbe voluto.