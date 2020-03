Milan, Elliott è convinto: pieni poteri a Gazidis per riportare in alto il club

NEWS MILAN – Come viene scritto dalla Gazzetta dello Sprot, Ivan Gazidis è l’uomo al comando del Milan. Il terremoto societario, che ha portato all’addio di Boban, ha messo il dirigente al centro dell’universo rossonero, ma soprattutto ha messo alla luce una incontestabile verità: Elliott si affida al sudafricano per proseguire l’opera di rivalutazione del club.

In molti infatti pensavano che Gazidis si dovesse occupare solo di questioni strettamente finanziarie e commerciali. Le cose però non stanno così, visto che la proprietà fa filtrare il fatto che un amministratore delegato debba occuparsi di tutti li aspetti, parte sportiva compresa. Per questo motivo Boban non avrebbe dovuto interpretare come ingerenze i discorsi relativi alla panchina. Intanto Gravina, presidente della Figc, parla del futuro della Serie A, continua a leggere >>>

