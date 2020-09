Milan, ecco Tonali: il numero 8 brilla e ha le idee chiare

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il ‘Corriere dello Sport’, oggi in edicola, ha dedicato un focus all’esordio di Sandro Tonali con la maglia del Milan. Il classe 2000 ha giocato soltanto una ventina di minuti, che sono però serviti per entrare nel suo nuovo mondo. Un insieme di emozioni: dal sorriso prima di entrare, allo scontro con il suo passato recentissimo, ovvero quel Brescia che gli ha permesso l’ingresso nel calcio dei grandi.

L’emozione è stata evidente fin dalle prime battute. Tonali si è piazzato di fianco a Franck Kessie, proponendo passaggi semplici senza infamia e senza lode. Il suo punto di riferimento è stato Hakan Calhanoglu, da qualche mese diventato ormai uno degli indiscussi leader tecnici della squadra. Il suo senso della posizione, però, non ha lasciato di certo indifferenti. Il neo numero 8 rossonero ha recuperato un paio di palloni nell’immediato, intuendo prima dove sarebbe finito il passaggio degli avversari.

Superata l’emozione, è arrivato lo step successivo. Tonali ha provato qualche giocata di maggiore incisività, tentando la conclusione verso la porta per due volte in pochi minuti. Nella prima occasione, il suo destro si è spento nella mischia in area di rigore, la seconda volta il suo collo pieno è andato oltre la traversa di poco. Gol cercati, ma anche passaggi filtranti verso i compagni. Come il lancio preciso di 40 metri su Pierre Kalulu, a dimostrazione di una visione di gioco superiore alla media.

La dirigenza, a bordo campo, guardava estasiata il proprio colpo di mercato in campo, consapevole di aver trovato un giocatore per il presente e per il futuro. Una partita sicuramente positiva, nonostante una forma fisica non eccellente. A dimostrazione di ciò, l’allenamento supplementare a fine amichevole. Dopo la grande attesa anche l’esordio: il Milan si gode così Sandro Tonali.

