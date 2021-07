Milan, ecco quando raggiungeranno i compagni i reduci dell’Europeo

Mancano solamente quattro calciatori all'appello del Milan: ecco quando ritorneranno agli ordini di mister Pioli i reduci dell'Europeo

Nove giorni fa è terminato l'Europeo, competizione che ha visto trionfare la Nazionale italiana di Roberto Mancini battendo in finale l'Inghilterra a Wembley. Nonostante non ci fosse nessun calciatore rossonero tra le fila degli azzurri, sono numerosi i milanisti che hanno partecipato al torneo con le loro Nazionali. Il gruppo di Stefano Pioli, riunitosi a Milanello due settimane fa, non ha ancora visto arrivare 'in ufficio' Maignan, Giroud, Kjaer e Rebic. Stando a quanto riportato da 'Tuttosport', sono loro quattro i reduci dell'Europeo e raggiungeranno i compagni tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. Il tutto in attesa di recuperare Zlatan Ibrahimovic, alle prese con il suo piano di recupero dopo l'operazione al ginocchio di questa estate. Le Top News di oggi sul calciomercato: Pobega scala posizioni, Pjanic idea low cost?