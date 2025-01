Milan e Inter, nessuno come Milano in Champions! E manca un passo

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Milano, grazie a Milan e Inter, è l'unica città europea a potere contare su due squadre nella top 8 della maxi classifica della Champions League. E non è la prima volta che la città italiana spicca in Europa negli ultimi anni: venti mesi fa Inter e Milan erano a giocarsi una semifinale di Champions League. Come scrive la rosea, l'Inter è tra le favorite anche quest'anno. Con Inzaghi è cambiata la musica in Champions League: l’Inter, prima di lui, mancava da dieci stagioni dagli ottavi di finale.