Milan e Inter, il derby continua: decisivi i cambi di Inzaghi. Conceicao ...

Decisivi, ai fini del risultato, per il 'CorSera' i cambi di Inzaghi. Una volta inserito qualche titolare in più, i nerazzurri hanno rischiato anche di vincere il match. Missione fallita per via delle parate di Mike Maignan su Nicola Zalewski e Henrikh Mkhitaryan. Appuntamento, ora, a mercoledì 23 aprile, con il derby di ritorno nel 'San Siro' nerazzurro. Quando l'Inter saprà se avrà conquistato l'accesso alle semifinali di Champions e, magari, se sarà ancora davanti al Napoli nella lotta Scudetto.

Inter favorita sul Milan, ma la differenza di qualità non è così ampia — Il Milan? Il 'Corriere della Sera' ha suggerito alla compagine di Conceição di sfruttare queste settimane per riguadagnare fiducia nei propri mezzi e, al contempo, migliorare la classifica in campionato, la quale è molto deficitaria. D'altronde, vincere aiuta a vincere e la differenza di qualità con la seconda squadra di Milano in realtà non è così come ampia come, al contrario, recita la classifica del campionato.

Chiaramente, l'Inter - in corsa per centrare il 'triplete' come fatto nel 2010 - resta favorita per il passaggio del turno. Ad ogni modo, il derby di ritorno promette di essere quasi una finale anticipata. Una partita che, in genere, l'Inter di Inzaghi non sbaglia mai. Ma occhio, perché il Milan di Conceição, se giocherà con lo spirito visto ieri, può centrare qualsiasi traguardo. E se in quattro derby stagionali non ha mai perso ci sarà anche un motivo.