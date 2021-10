Milan, due i nomi in pole per l’attacco. Kessie, c’è un problema

Il Milan, in attesa della partita contro l'Atalanta, pensa anche al calciomercato. Paolo Maldini ha individuato due bomber che potrebbero far comodo nella prossima stagione. In primo piano anche la questione relativa al rinnovo di Franck Kessie, che sembra essere sempre più lontano dal club rossonero. Zlatan Ibrahimovic, intanto, dice no alla nazionale svedese. Nelle prossime pagine le notizie più importanti della rassegna dedicata al Milan.