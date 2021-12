Milan, due giorni di riposo: poi testa sul big match contro il Napoli

Domenica sera si giocherà Milan-Napoli a 'San Siro'. I rossoneri inizieranno a preparare il match da mercoledì. Adesso 48 ore di riposo

Daniele Triolo

Il Milan ha perso il primato in classifica in Serie A: il pareggio di Udine, infatti, non è servito a mantenere la vetta. L'Inter, ieri sera a 'San Siro', ha fatto il suo dovere battendo il Cagliari e si è posizionata davanti a tutti. Nulla è perduto, ovviamente, ma quel che è certo è che il Diavolo dovrà ripartire e tornare ad offrire il rendimento di inizio stagione se vorrà tornare in testa.

La prossima partita è una di quelle da cerchiare in rosso sul calendario. Domenica 19 dicembre, ore 20:45, c'è Milan-Napoli a 'San Siro': big match di altissima classifica, con i partenopei di Luciano Spalletti che, sicuramente, saranno molto arrabbiati per essersi fatti superare in casa dall'Empoli nell'ultimo turno di campionato. Che tattica ha scelto il Milan per sostenere il delicato impegno di campionato?

Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha concesso due giorni di riposo ai suoi calciatori. Si tratta di 48 ore di totale libertà dopo l'allenamento defaticante di ieri pomeriggio a Milanello. Approfittando, dunque, dell'assenza di impegni infrasettimanali, Pioli spera così di far ricaricare le batterie al suo Milan. La squadra, palesemente sotto tono ad Udine, aveva bisogno di staccare la spina.

L'appuntamento, per tutti, a Milanello è previsto per mercoledì mattina, quando si comincerà a preparare Milan-Napoli al meglio. E con l'auspicio di rialzare la testa prontamente.