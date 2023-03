Milan a due facce: bello in Champions, brutto in campionato. E serve Leao

Un Milan a due facce quello che si sta vedendo nel corso di questa stagione. Serve risvegliare Leao, ma Pioli ha pronto un piano

Enrico Ianuario

L'edizione odierna del 'Corriere della Sera' analizza il momento particolare in cui si trova in questo momento il Milan. I rossoneri stanno mostrando due facce, specialmente in questo 2023: una bellissima in Champions League, dove la squadra di Stefano Pioli ha meritatamente conquistato i quarti di finale; l'altra brutta, bruttissima in campionato, con la squadra che lotta per qualificarsi alla prossima edizione della competizione europea più prestigiosa. Sarebbe un danno economico importante non piazzarsi tre le prime quattro, ecco perché il Milan dovrà necessariamente voltare pagina una volta terminata la sosta.

In questo momento il Milan ha problema sia di testa che di gioco. La Champions ha tolto energie sia fisiche che mentali, ma anche sul piano tattico c'è qualcosa che non va più bene. La difesa a tre, che aveva dato ottime risposte nel mese di febbraio, adesso pare non dare più garanzie come testimoniano i tanti gol subiti contro Fiorentina, Salernitana e Udinese nelle ultime tre partite di campionato. Ecco perché, dopo la sosta, Pioli potrebbe tornare al modulo che gli ha consentito di vincere lo scudetto, ovvero il 4-2-3-1.

Ma non ci sono solo problemi difensivi da risolvere. Anche in attacco le cose non stanno andando troppo bene. Il Milan non riesce più a segnare tanto e senza Giroud, indispensabile per questa squadra, il reparto offensivo non riesce a creare pericolosità. Inoltre Ibrahimovic va verso i 42 anni e Leao non segna da più di due mesi. Proprio il portoghese deve ritrovare sé stesso: nonostante alcuni piccoli segnali di risveglio a Udine, il numero 17 rossonero dovrà ridare leggerezza e sorrisi ad un Diavolo che, in questo 2023, ha gioito veramente poche volte. Abate, il soprannome e il bodybuilding: tanti auguri a Torres.

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!