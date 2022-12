Il Milan verso Dubai: ecco quando arriveranno De Ketelaere e gli altri

Domani il Milan partirà per Dubai. Il fantasista Charles De Ketelaere si unirà al gruppo tra qualche giorno. Poi tutti gli altri. Il programma

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come domani il Milan partirà, con un volo da Milano, alla volta di Dubai visto che, dall'11 al 20 dicembre, è in programma un 'training camp' lì, negli Emirati Arabi Uniti, con due amichevoli internazionali in programma contro Arsenal (martedì 13 dicembre) e Liverpool (venerdì 16 dicembre).

Milan, anche Ibra e Florenzi negli Emirati Arabi Uniti — Partiranno per Dubai anche Zlatan Ibrahimovic, che proseguirà il suo lavoro fisioterapico al caldo e Alessandro Florenzi, che per ritornare in campo ci metterà un po' più di tempo. Nel ritiro del Milan a Dubai arriveranno, poi, anche Ismaël Bennacer (che ha goduto di alcuni giorni in più di ferie) e i reduci dai Mondiali, secondo le scadenze qui di seguito.

Milan a Dubai: le date di rientro di De Ketelaere e degli altri Nazionali — Il belga Charles De Ketelaere arriverà in ritiro martedì 13 dicembre, poi il danese Simon Kjær si aggregherà ai compagni giovedì 15 dicembre mentre lo statunitense Sergiño Dest lo farà domenica 18 dicembre. Come detto, nel calendario il Diavolo ha i due test match contro le inglesi. Tornato a Milanello, poi, si allenerà fino alla partenza per l'Olanda, a fine mese, quando il 30 affronterà il PSV Eindhoven al 'Philips Stadion'. Colombo: "Io, il Milan e Ibra". Le rivelazioni in quest'intervista >>>