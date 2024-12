Secondo le ultime indiscrezioni Antonio D'Ottavio sarebbe in forte discussione e rischierebbe di saltare a causa degli scontri in casa Milan

In casa Milan sarebbe a rischio, secondo le ultime indiscrezioni, Antonio D'Ottavio, che attualmente ricopre la carica di direttore sportivo. Ma da cosa deriva tutto ciò? Procediamo con ordine. Innanzitutto a riferire ciò ci ha pensato questa mattina il quotidiano 'la Repubblica', nell'edizione in edicola. Il club rossonero, si legge, sarebbe alle prese con nuovi scontri societari che starebbero creando tensione nell'ambiente. Il fatto che si utilizzi il termine 'nuovi' non esclude che non ve ne siano stati anche di recente, anche se non vengono forniti ulteriori dettagli in merito.