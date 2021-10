Milan, domani Assemblea dei Soci: il ritorno in pubblico di Gazidis

Assemblea dei Soci del Milan domani pomeriggio. Ivan Gazidis, amministratore delegato del club rossonero, alla prima uscita dal suo ritorno

'Tuttosport' ha ricordato come Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, è pronto a tornare in campo per la prima volta dal suo ritorno in Italia dopo essersi curato a New York per un carcinoma alla gola. Gazidis, domani pomeriggio, si mostrerà in pubblico durante l'Assemblea dei Soci.