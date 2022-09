Milan-Dinamo è anche la sfida tra Leao e Orsic | Champions League News

Rafael Leao e Mislav Orsic potrebbero essere due chiavi di Milan-Dinamo Zagabria, gara della 2^ giornata del Girone E della Champions League

Daniele Triolo

Rafael Leao contro Mislav Orsic: in Milan-Dinamo Zagabria di questo pomeriggio, ore 18:45, in Champions League, possono rappresentare due chiavi tattiche del match di 'San Siro'. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Il Diavolo si affida all'attaccante portoghese, che giocherà nel ruolo di esterno sinistro del 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli, nella partita contro i croati, giustizieri del Chelsea allo stadio 'Maksimir' nel precedente turno del Girone E.

Milan-Dinamo, le stelle della partita sono Leao e Orsic

Anche perché, come noto, Leao, espulso nella ripresa di Sampdoria-Milan a 'Marassi', sarà squalificato per il big match di campionato contro il Napoli. A lui, al talento nativo di Almada e, ovviamente, a Oliver Giroud, il Milan chiederà i gol per battere la Dinamo.

I rossoneri, d'altronde, non festeggiano un successo interno in Champions League da ben nove anni. Era, infatti, il 13 settembre 2013 quando, con il 2-0 a 'San Siro' contro gli scozzesi del Celtic, il Milan conquistava tre punti tra le mura amiche. Chi l'avrebbe pensato che sarebbe stata l'ultima volta ...

Nel momento del sorteggio di Champions, la Dinamo Zagabria, ha ricordato la 'rosea', era sicuramente la squadra meno quotata del gruppo. Anche dal punto di vista economico: la sua intera rosa, infatti, ha un valore di 99 milioni di euro complessivi. I croati, però, sono specialisti in partenze sprint.

E hanno in Orsic la loro stella. Nel 2019-2020 l'attaccante, visto in Italia con lo Spezia nella stagione 2013-2014, ha realizzato una tripletta in Champions all'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Successivamente, ne ha fatti tre anche al Tottenham di José Mourinho.

Ora, dopo aver deciso Dinamo-Chelsea, si presenta sulla strada del Milan. Da tenere d'occhio, in casa Dinamo, anche Bruno Petkovic, anche lui con un passato tricolore, tra le altre, con Hellas Verona e Bologna. Milan, ha parlato Zlatan Ibrahimović: leggi qui la sua intervista >>>