Milan-Dinamo 3-1, la moviola di Gazzetta: arbitro Manzano di personalità

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' punta la lente d'ingrandimento agli episodi da moviola di Milan-Dinamo Zagabria , partita valida per la 2^ giornata del gruppo E di Champions League. Non una partita impegnativa per l'arbitro Gil Manzano che, secondo la 'Rosea', ha condotto la gara con grande personalità e merita un 7 in pagella.

Corretta l'assegnazione del calcio di rigore al minuto 45' del primo tempo. Sulla verticalizzazione di Fikayo Tomori per Rafael Leao, il portoghese viene affrontato in maniera fallosa dall'ex Atalanta e Verona Bosko Sutalo. Manzano non ha dubbi e assegna immediatamente il penalty, poi trasformato da Olivier Giroud. Ammonizione giusta per Orsic, autore del gol della Dinamo Zagabria. L'attaccante si lascia andare in maniera ingiustificata e plateale dopo contatto leggerissimo con Ismael Bennacer. Giallo per simulazione inevitabile. Maldini: "Leao? Nessuno è incedibile a certe cifre". Il punto sul futuro del portoghese