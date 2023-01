Milan, troppa differenza tra Maignan e Tatarusanu: preso il colombiano Vasquez

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si sofferma sul nuovo acquisto del Milan Devis Vasquez . Arrivato ieri a Milano, il portiere colombiano oggi si legherà ai rossoneri una volta terminate le visite mediche. Conclusa la giornata, l'ex Guaranì tornerà nuovamente in Sud America per sistemare alcune situazioni personali per poi fare ritorno nuovamente a Milano il 10 gennaio. Nonostante il suo acquisto a gennaio - con l'ok arrivato anche con il benestare anche dal dipartimento dei portieri - non sarà immediatamente il vice Maignan . Probabilmente Vasquez sarà destinato ad essere il futuro terzo portiere, considerato che sia Tatarusanu che Mirante lasceranno il club al termine di questa stagione. Così come potrebbe lasciare il Milan a fine stagione anche il giovane Jungdal , ma per il classe 2003 si prospetta un addio temporaneo.

L'arrivo di Vasquez non esclude Sportiello. Con il giocatore c'è già l'accordo per il trasferimento a parametro zero a giugno, anche se il club starebbe tentando di anticipare il suo arrivo già a gennaio. L'Atalanta, in questo senso, oppone resistenza. In ogni caso ciò che si augura il Milan è di ritrovare presto Maignan, fermo da diverso tempo per il problema al polpaccio. La differenza tra il francese e Tatarusanu è notevole, anche se il romeno ha fornito prestazioni accettabili nonostante le critiche (talvolta anche feroci). Il Milan è da tempo che non ha due co-titolari in porta. L'ultima coppia è stata quella composta da Donnarumma e Reina.