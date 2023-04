Milan, Dida e il rapporto con Maignan: lavoro fondamentale

L'edizione odierna di Tuttosport, parla del rapporto tra Nelson Dida e Mike Maignan, uno ex e l'altro attuale portiere del Milan

Nelson Dida , ex portiere del Milan , è stato preparato rossonero e ha lavorato anche con Maignan . Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport.

Milan, che rapporto tra Dida e Maignan

Dida e Maignan, si legge, un parallelo storico importante e che si è intrecciato con la loro quotidianità nella passata stagione al Milan, quando il brasiliano faceva parte della squadra dei preparatori dei portieri, insieme a Gigi Ragno e Emiliano Betti. I tre hanno lavorato a lungo sul come rendere ancora più efficaci i riflessi di Mike e Dida, sotto questo aspetto, è stato un modello per tutti tra il 2002 e il 2005, contendendosi con Gianluigi Buffon la palma di miglior portiere del mondo in quell’arco storico.