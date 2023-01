Milan, Devis Vásquez parla già italiano: ecco come lo ha imparato

Devis Vásquez è il primo portiere colombiano nella storia del Milan. Il classe 1998 conosce già la nostra lingua: sarà certamente un vantaggio

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Devis Vásquez, nuovo portiere del Milan, in un approfondimento di spalla all'intervista fatta al suo ex allenatore dei portieri (LEGGI QUI LA VERSIONE INTEGRALE).

Milan, la presentazione di Devis Vásquez — Il quotidiano torinese ha ricordato come, su Devis Vásquez, ci fossero anche Salernitana e Udinese. Il Milan, poi, ha chiuso con un blitz, in due settimane, la trattativa per il colombiano classe 1998 che Óscar Córdoba, suo connazionale e portiere del Perugia nel 2002, aveva consigliato anche al Boca Juniors di Juan Román Riquelme.

Il Milan ha pagato 500mila euro (250mila ai paraguaiani del Club Guaraní, altrettanto al calciatore) per avere Devis Vásquez che, nei giorni scorsi, ha firmato con il Diavolo fino al 30 giugno 2026. Ha scelto la maglia numero 77, come Christian Abbiati nella stagione 2003-2004 (nella quale i rossoneri vinsero lo Scudetto).

Innamorato dell'Italia, parla già la nostra lingua — Devis Vásquez è il sesto colombiano nella storia del Milan, ma si tratta del primo portiere assoluto proveniente da quel Paese. La curiosità, rivelata da 'Tuttosport', è che nel 2017 partecipò al Torneo di Viareggio e si è innamorato, in quella circostanza, dell'Italia. Al punto da imparare - da autodidatta - la nostra lingua, ascoltando le canzoni e cercando in rete le parole che non conosceva. Sacchi rivela: "Volevo Vialli al Milan: ecco perché mi disse di no" >>>