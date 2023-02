Milan, ora devi cambiare: nel derby scelte obbligate in mezzo al campo

Il 4-2-3-1 che ha reso tanto ora non funziona più. Nel derby vedremo un Milan più coperto, con un centrocampista in più. Le previsioni

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato del Milan di Stefano Pioli, in caduta libera con 4 sconfitte nelle ultime 6 partite e, praticamente, con tre obiettivi stagionali (Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Scudetto) sfumati. Serve una svolta, accompagnata da una reazione sul piano tecnico e caratteriale, per evitare il tracollo. Domenica sera, infatti, a 'San Siro' si giocherà un altro derby contro l'Inter, con i nerazzurri in piena forma.

Milan a picco: Pioli cambia tattica — Per il momento, dunque, come ricordato, dal 'CorSport', il 4-2-3-1, modulo con cui il Milan ha fatto tanto bene negli ultimi due anni e mezzo, finisce in soffitta. I rossoneri hanno dimostrato di non riuscire più a reggerlo sul piano collettivo. I tantissimi svarioni commessi in occasione del 2-5 interno contro il Sassuolo hanno rappresentato, di fatto, soltanto l'ultimo, nero capitolo di una crisi dalla quale il Diavolo deve realmente uscire al più presto. Già da domenica.

Il Milan deve ritrovare compattezza. Serve più copertura per una difesa trafitta 18 volte nelle ultime 7 partite, le prime del 2023. I rossoneri sono reduci da una striscia di tre gare nelle quali hanno subito almeno 3 gol per partita. Inconcepibile. Bisogna tornare indietro nella storia di oltre 65 anni per ritrovare un record così negativo. Ecco perché, con tutta probabilità, nel derby Inter-Milan del 5 febbraio il Diavolo farà ricorso al 4-3-3, con l'innesto di un centrocampista in più.

Nel derby con Tonali, Krunić e Pobega in mediana — Pioli, però, avrà scelte di fatto obbligate: Simon Kjær in difesa perché Fikayo Tomori non sta ancora bene ed un centrocampo composto da Sandro Tonali, Rade Krunić e Tommaso Pobega visti i problemi fisici di Ismaël Bennacer. Sarà lecito, dunque, aspettarsi un Milan più coperto e guardingo nel derby - almeno nelle sue fasi iniziali - con la speranza che finisca come quello dell'annata passata in campionato.

Il Milan ha totalizzato appena 4 'clean sheet' in tutta la stagione. C'è necessità di allungare le rotazioni in difesa, con più chance per Malick Thiaw, e a centrocampo, magari concedendo più minuti ad Aster Vranckx.