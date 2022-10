Milan, delusione De Ketelaere. E a fine partita va via a testa bassa | News

Charles De Ketelaere non ha fatto una grande figura ieri in Milan-Monza: a fine partita il belga era apparso molto sconfortato

L'edizione odierna di 'Tuttosport' analizza la partita disputata ieri da Charles De Ketelaere , una delle pochissime note negative del match vinto dal Milan contro il Monza . Il belga è tornato a disposizione di Pioli dopo essere stato fermo ai box per un paio di giorni a causa di un affaticamento muscolare ed è entrato nel corso della ripresa nella gara contro i brianzoli. L'ex Bruges , ancora una volta, non è stato autore di una buona prestazione.

De Ketelaere probabilmente sta ancora patendo l'ambientamento non solo in una nuova e grande squadra quale è il Milan, ma anche nella vita in generale a Milano. Ieri, però, ha sciupato una clamorosa occasione a porta vuota che poteva valere il gol del 5-1 dei rossoneri su un grande assist di Messias. Al fischio finale, il classe 2001 non è andato insieme al resto dei compagni ad esultare sotto la Curva Sud, ma si è diretto verso gli spogliatoi deluso e a testa bassa. Pioli, in ogni caso, continua a dargli fiducia e continuerà a lavorare con lui affinché possa essere determinante anche nel Milan. Milan, schiantato il Monza 4-1: Diaz super, Origi e Leao incidiono.