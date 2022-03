Il Milan decolla con le parate di Maignan: ‘pesa’ quanto un bomber

Mike Maignan, portiere del Milan, è uno dei segreti della bella stagione dei rossoneri di Stefano Pioli. Vorrebbe 'griffare' lo Scudetto

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha parlato di Mike Maignan, portiere del Milan, per un semplice motivo, spiegato nell'incipit del suo articolo. "Tra un lancio chirurgico per Rafael Leão e una dritta da bordo campo alla contro-barriera rossonera in odore di gol, c’è il rischio di dimenticarsi che il meglio di sé, Mike Maignan, lo dà tra i pali".

Maignan, giunto al Milan la scorsa estate per 15 milioni di euro bonus inclusi, domina l'area e la porta come pochi altri colleghi in Serie A. Quando piovono pericoli, lui ci mette mani e riflessi. L'aquila, come lo chiamavano in Francia, vola e, di conseguenza, vola anche il suo Milan. Non esistono campionati vinti senza parate che blindino il primo posto dalle minacce rivali e, pertanto, con Maignan, un portiere da Scudetto, il Diavolo è senza dubbio sulla buona strada.

Stasera, a Lille, nello stadio che lo ha visto esplodere e vincere con i 'Dogues', Maignan debutterà anche dal 1' con la maglia della Francia nell'amichevole contro il Sudafrica. Quando Hugo Lloris, titolare indiscusso del ruolo, si farà da parte, toccherà a lui raccoglierne l'eredità. Lo farà, come al solito, senza paura. Come ha già fatto in rossonero con Gianluigi Donnarumma. Perché lui rispetta tutti, ma non teme nessuno.

Maignan, nel Milan, sta parando in media più di quanto aveva fatto nel Lille l'anno passato. La sua media-interventi per partita è passata dal 2,29 della stagione 2020-2021 in Ligue 1 al 2,63 della stagione 2021-2022 in Serie A. Come tutti i grandi portieri, para alla grande nei big match, così come accaduto contro Inter e Napoli, ma anche a Bergamo contro l'Atalanta e a Torino contro la Juventus.

Ma sa essere anche decisivo contro le piccole, come l'intervento fatto a 'San Siro' contro l'Empoli. Inoltre, contro la Sampdoria, Maignan ha anche messo un assist nel suo score per il gol-vittoria di Leão. Ha conosciuto il bello e il brutto degli stadi italiani. A 'San Siro' è un idolo indiscusso, altrove ha raccolto, però, oltre che applausi anche degli insulti razzisti. Ai quali ha risposto con intelligenza. Un grande portiere e un grande personaggio per un Diavolo da titolo. Milan, non solo Botman: altro colpo in difesa! Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI