Milan, De Ketelaere: ha la società dalla sua, ma deve sbloccarsi

Milan, la società aspetta De Ketelaere

Anche le ultime uscite di De Ketelaere con il Milan, si legge, hanno confermato come il momento negativo sia ancora vivo. Nessuno a Milanello butta a mare De Ketelaere, su questo non ci piove, ma allo stesso tempo serve un sussulto che arrivi dall’interno del ragazzo. De Ketelaere deve trovare la forza interna di rompere le catene psicologiche che lo stanno intrappolando, mentre il mondo rossonero deve continuare ad avere pazienza. È pensiero comune che il belga sia stato l’acquisto giusto, per futuribilità e talento, ma nell’anno sbagliato: quello dopo lo scudetto, con le pressioni derivate dal suo acquisto che, inevitabilmente, si sono riverberate su di lui. Da qui a fine stagione il belga dovrà essere bravo a ribaltare, almeno parzialmente, questi blocchi che lo attanagliano, con la consapevolezza che tutta la società è con lui. Milan-Napoli in Champions, la promessa di Pioli >>>