Milan, De Ketelaere torna titolare: Torino ultima spiaggia?

Charles De Ketelaere sarà titolare contro il Torino in Coppa Italia, ma per lui potrebbe anche essere l'ultima chance

Le assenze di Ante Rebic e Divock Origi , unite alla lungodegenza di Zlatan Ibrahimovic , creano un grande problema per il reparto avanzato del Milan . Il tecnico Stefano Pioli ha gli uomini contati per il match contro il Torino e, tenendo conto che Olivier Giroud dovrà pur rifiatare, la maglia da titolare potrebbe essere consegnata a Charles De Ketelaere .

Milan, si attendono risposte da De Ketelaere

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti, in Coppa Italia contro il Torino potrebbe essere proprio il belga a scendere in campo dal primo minuto. Un qualcosa che non succede da diversi mesi a questa parte. Pioli vuole dare fiducia a De Ketelaere nella speranza di continuare con la tradizione positiva a San Siro. In stagione, infatti, in casa il Milan ha sempre segnato almeno due reti, eccetto nei match contro Napoli e Chelsea.