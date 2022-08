Milan, scatta l’ora di De Ketelaere: contro il Bologna sarà titolare

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' non ha dubbi su chi sarà il trequartista titolare del Milan in vista della partita contro il Bologna, valida per la 3^ giornata di Serie A. Charles De Ketelaere è pronto a prendersi la scena dopo i due spezzoni giocati contro Udinese e Atalanta. Il belga non ha scosso il mondo come il primo Kakà, come il primissimo Pato, ma ha fatto bene ed è piaciuto a tutti. "Charles sta bene, sta crescendo. All'inizio non aveva il nostro ritmo ma è migliorato. Si vede che è un ragazzo intelligente, ci sarà sicuramente soddisfazioni". Parole di Stefano Pioli, che fanno capire che è giunto il momento del grande acquisto del calciomercato estivo del Milan.