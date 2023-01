Milan, dopo quattro mesi De Ketelaere giocherà dal primo minuto | News

Stefano Pioli ha deciso: oggi, contro il Sassuolo, Charles De Ketelaere giocherà dal primo minuto quattro mesi dopo dall'ultima volta

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla della scelta di Stefano Pioli in vista del match di oggi contro il Sassuolo, ovvero quella di schierare dal primo minuto Charles De Ketelaere. Il calciatore belga, infatti, con molta probabilità partirà titolare oggi a 'San Siro' quattro mesi dopo dall'ultima volta. Da quando Brahim Diaz ha segnato la doppietta contro la Juventus, Pioli ha deciso di puntare sempre sullo spagnolo. Oggi, però, per Charles potrebbe presentarsi un'occasione da non sprecare.

Anche ieri, in conferenza stampa, Pioli ha speso delle belle parole nei confronti di De Ketelaere, arrivato in estate per circa 35 milioni di euro ma ancora a secco di gol. "Sta sicuramente meglio fisicamente, è più forte, strappa di più. La sua posizione? È un trequartista offensivo", ha detto l'allenatore rossonero, che poi ha parlato così di come uscire da questo momento delicato: "Io credo sempre che giocando bene ci siano più possibilità di vincere ma ora serve tornare ai tre punti. Si esce dalle difficoltà anche con partite sporche, ora serve concretezza. Nel gruppo non è cambiato nulla, c’è grande coesione, grande responsabilità. C’è più silenzio, qualche sorriso in meno, più attenzione al lavoro ma tutto funziona".

Il Milan è reduce da una pesante sconfitta contro la Lazio, ma nonostante il 4-0 a Roma i tanti tifosi rossoneri hanno continuato a supportare squadra e allenatore. Gli stessi che oggi riempiranno gli spalti di 'San Siro': anche oggi sono attesi circa 70mila spettatori, i quali proveranno a spingere la squadra che, in questo momento più che mai, ha bisogno di una spinta in più per tornare a conquistare i tre punti. Ecco come e dove vedere Milan-Sassuolo in tv o in diretta streaming.