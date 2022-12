Milan, emergenza in attacco: è il momento di De Ketelaere

Il Milan riprenderà la Serie A il 4 gennaio contro la Salernitana. Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Charles De Ketelaere avrà il suo spazio, parola di Pioli . Questo, potrebbe trovarlo in mezzo all'area di rigore, almeno nelle prime partite della ripresa. L'incognite in attacco, si legge, lasciano a Pioli solamente due opzioni per la punta: Rebic e CDK . Lo stesso allenatore ne ha parlato pochi giorni fa sempre alla rosea.

"Contro difese schierate a conque, non dare riferimenti può essere una soluzione e Charles ha queste qualità". A queste caratteristiche, si legge, dovrà unire la voglia e la cattiveria sotto porta, in quanto serviranno i gol che al momento sono mancati. Pioli ha cercato di lavorarci nel ritiro a Dubai: ora è il momento per Charles De Ketelaere di riscattarsi e iniziare per davvero la sua avventura con il Milan.