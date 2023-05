Milan, nessuna trattativa per De Ketelaere: obiettivo 2024

Milan, si aspetta De Ketelaere

Il Milan, si legge, in estate ha investito molto su Charles De Ketelaere, per migliorare il ruolo di trequartista. L'exploit di Brahim Diaz, ha messo in ulteriore ombra il talento belga. Charles doveva essere il gioiello che impreziosiva la squadra, ha finito per perdere progressivamente valore. Che farà il club per tutelare l'investimento? Non c'è alcuna intenzione di cercare sul mercato estero un acquirente che permetta di rientrare almeno in parte della spesa della scorsa estate, superiore ai 32 milioni. Il Milan resta convinto che dopo altre settimane di lavoro, la prossima stagione possa finalmente essere quella dell'exploit. I rossoneri non si impegneranno a cercare soluzioni alternative, a meno che le soluzioni alternative non si facciano avanti da sole: la rosea parla di un possibile prestito al Monza.