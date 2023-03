Milan, De Ketelaere: “Non mi lascerò trascinare dalle critiche. Ho fame”

Charles De Ketelaere, calciatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sui suoi primi mesi al Milan: ecco cosa ha detto

L'edizione odierna di 'Tuttosport' riporta le dichiarazioni rilasciate da Charles De Ketelaere a 'Het Laatste Nieuws' sulla sua avventura al Milan fin qui. "Primi mesi deludenti, anzi negativi. Sicuramente non erano queste le mie aspettative", ha esordito il belga. " Dopo un'ottima stagione con il Bruges e il trasferimento in rossonero, di cui non mi pento, avrei sperato di essere più importante di quello che sono stato finora. Sto faticando per l'ambiente, il calcio di livello superiore, tante altre cose, la vita fuori dal campo. Giudico le mie prestazioni in una maniera diversa dalle persone o dalla stampa. Cerco di guardare più il lato tecnico, provando a migliorare di partita in partita. Mi pesa non aver segnato, ma non mi lascerò mai trascinare dalle critiche, come non mi monterò la testa se un giorno si capovolgesse la situazione in positivo".

"Vorrei dimostrare che ho fame, che vivo per il calcio e per le buone prestazioni. Non voglio che diventi un problema. Se dovessi credere ai media, sembrerebbe che ogni giorno arrivi a Milanello piangendo. Se, come dice il ct Tedesco, mi fa bene staccare dal Milan ed essere in Nazionale? Da una parte è vero, ma non voglio vederla in questo modo, altrimenti potrebbe sembrare che non mi piaccia stare al Milan. E non è assolutamente questo il caso", ha proseguito De Ketelaere.

De Ketelaere che gode della fiducia del Milan, nonostante i 35 milioni di euro spesi per acquistarlo e gli zero gol segnati. Il club resta convinto delle sue qualità e con il possibile addio di Brahim Diaz il belga dovrà dare qualche segnale da qui al termine della stagione. "Maldini mi fa sentire la sua fiducia. Quanto tempo intendo dare a me stesso? Non mi sono imposto un periodo. Cerco di finire la stagione lavorando ogni giorno il più duramente possibile per poi riuscire a ottenere un posto da titolare. Per il momento non penso ad altro", ha concluso De Ketelaere.