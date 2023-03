Belgio, lampi di De Ketelaere: ora Charles serve al Milan

Alcuni dei giocatori che hanno deluso parecchio in Serie A in questa stagione, sono partiti con le Nazionali, ritrovando il sorriso e le giocate. Questo è il caso di Charles De Ketelaere . Come riporta il Corriere della Sera, il belga torna al Milan col sorriso e voglia.

Se ci fosse, si legge, una classifica delle delusioni della serie A, De Ketelaere sarebbe in testa: zero gol, 1 assist, 16 partite iniziate in panchina, solo barlumi della classe che gli è riconosciuta. Il tutto con il peso in più del prezzo d'acquisto (35 milioni) che ha schiacciato il 22enne belga. Nell'attesa il nuovo c.t. del Belgio Domenico Tedesco è riuscito a ridare il sorriso a CDK, autore di una giocata chiave nel gol del 3-2 di De Bruyne che ha steso la Germania in amichevole martedì, dopo il 3-0 all'Olanda. Ora dovrà imporsi anche con il Milan.