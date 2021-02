Milan-Crotone, Stroppa: “La vedo dura” | Serie A News

Milan-Crotone, le dichiarazioni di Stroppa alla vigilia

Giovanni Stroppa, tecnico rossoblu ed ex calciatore rossonero all’epoca di Arrigo Sacchi e Fabio Capello, ha parlato alla vigilia di Milan-Crotone, gara della 21^ giornata di Serie A.

I rossoblu, che scenderanno oggi a ‘San Siro‘ con un Adam Ounas in più (“Non è un acquisto da Crotone, ma ce lo teniamo stretto – ha detto Stroppa, le cui dichiarazioni sono state riportate dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola -; va rimotivato, ha bisogno di allenarsi”), sono ultimi in classifica con appena 12 punti.

“Non è stato difficile lavorare dopo la sconfitta contro il Genoa – ha sottolineato Stroppa in vista di Milan-Crotone -, lo è stato per me fare la disamina perché non ero abituato ad una prestazione così brutta. Mi aspettavo la reazione dei ragazzi che puntualmente è arrivata. Hanno lavorato molto bene”.

Sul Milan, Stroppa ha detto: “La partita contro di loro si prepara da sola. È una squadra che ha tutte le componenti per metterci in difficoltà: hanno palleggio, individualità, personalità e fisicità. Purtroppo, dopo il risultato dell’Inter sono obbligati a vincere. Sarà una partita di sofferenza, sappiamo che dovremo sacrificarci e correre a vuoto”.

“Non andiamo lì per perdere – ha però aggiunto Stroppa alla vigilia di Milan-Crotone -, anzi dovremo sfruttare le occasioni che si presenteranno: abbiamo le potenzialità per fare male. Rifarei lo stesso percorso fatto fino ad ora per la qualità delle prestazioni. I numeri sono impietosi, ma non sono molto diversi da quelli delle altre squadre che sono vicine a noi”.

In conclusione, per Stroppa, “bisogna fare meglio, essere più attenti dietro e più bravi davanti“. DOVE VEDERE MILAN-CROTONE IN TV O IN DIRETTA STREAMING >>>