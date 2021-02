CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 7 febbraio 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 7 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, chiarisce un concetto: “Vince chi ha Ronaldo“. Già, perché Cristiano Ronaldo, stella della Juventus, è risultato decisivo nel 2-0 dei bianconeri contro la Roma. La squadra di Andrea Pirlo, con una partita in meno, è ora terza in classifica e ha operato il sorpasso proprio ai danni dei giallorossi.

Intanto, oggi pomeriggio, a ‘San Siro‘ c’è Milan-Crotone e Zlatan Ibrahimović, attaccante rossonero, vuole guidare il Diavolo verso un nuovo primato in Serie A. Nel mirino dell’attaccante svedese, come noto, ci sono i 500 gol in carriera con squadre di club.

In basso, poi, spazio a Genoa-Napoli 2-1, gara decisa dall'ex Goran Pandev: notte fonda per gli azzurri e per il loro tecnico, Gennaro Gattuso. Chiusura con la tripla rimonta dei granata di Davide Nicola in Atalanta-Torino 3-3.