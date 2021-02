Milan-Crotone: Leao lavora anche per Ibrahimovic | Serie A News

Milan-Crotone, spazio a Leao dietro a totem Ibra

Rafael Leao, classe 1999, confermato trequartista nel 4-2-3-1 rossonero per Milan-Crotone di oggi pomeriggio a ‘San Siro‘. Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha optato per questa soluzione poiché Leao, che già aveva svolto molto bene tale ruolo al ‘Dall’Ara‘ di Bologna, è più in forma di Hakan Çalhanoğlu.

Il turco, infatti, ha recuperato dal coronavirus, si è allenato a Milanello in settimana ma non ha ancora i 90′ nelle gambe e, pertanto, partirà dalla panchina. Ecco, dunque, che Milan-Crotone potrà offrire un’altra, importantissima chance a Leao per far vedere tutte le sue enormi qualità anche in una posizione che, solitamente, non occupa.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha evidenziato come Leao sia cresciuto molto rispetto la scorsa stagione. Non soltanto nei numeri, ma anche tatticamente. L’ex Lille, finora autore di 5 gol e 4 assist, si è adattato in posizione di centravanti quando è mancato, a lungo, Zlatan Ibrahimović nelle scorse settimane ed ora, anziché giocare da esterno a sinistra, Pioli lo sta utilizzando immediatamente a ridotto del totem svedese.

Un po’ perché Pioli, come esterno offensivo mancino, ha anche le soluzioni Ante Rebić, Jens Petter Hauge e Mario Mandžukić; un po’ perché, con l’assenza di Çalhanoğlu nell’ultimo mese, serviva un elemento in grado di saltare l’uomo, creare la superiorità numerica ed innescare Ibra.

Il quale, come noto, vede di buon occhio l’assiduo utilizzo del suo pupillo Leao. Il numero 17 lusitano potrà dare una grossa mano al più esperto collega a centrare il gol numero 500 in carriera con squadre di club. DOVE VEDERE MILAN-CROTONE IN TV O IN DIRETTA STREAMING >>>