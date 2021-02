Milan-Crotone 4-0, Stroppa: “Troppo fragili” | Serie A News

Stroppa: “Non abbiamo avuto la cattiveria giusta”

Stando a quanto riportato oggi in edicola dal Corriere dello Sport, Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha analizzato la gara persa contro il Milan.

“Abbiamo evidenziato degli errori sia sul primo che sul secondo gol. Abbiamo dimostrato fragilità, ma quei 6-7 minuti tra il secondo e il quarto gol sono stati assurdi. Fin lì la squadra stava credendo in quello che stava facendo, soffrendo bene e creando occasioni. Poi siamo calati fisicamente, di fronte avevamo una signora squadra. Sono d’accordo sulla fragilità tra il secondo e il quarto gol, non doveva succedere. Questo mi dispiace molto”.

Basta dire ‘bel calcio’, non si va da nessuna parte. Contro il Milan siamo stati pratici, i ragazzi hanno fatto una prestazione importante. Nelle situazioni dei gol, però, non c’è stata la reazione emotiva. Al di là degli errori di marcatura, oggi non abbiamo avuto la cattiveria giusta”, ha concluso Stroppa. Calciomercato Milan – Diavolo, occhi sull’erede di Donnarumma. Vai alla news >>>