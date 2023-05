Pioli, quattro match point da non fallire: Milan-Cremonese è il primo

Nel mezzo, chiaramente, la variabile EuroDerby . Il doppio appuntamento contro l'Inter ( mercoledì 10 e martedì 16 maggio ) toglierà energie, fisiche e nervose al Milan di Pioli. Qualcosa, in campionato, tra turnover in campo ed atteggiamento mentale, potrebbe essere lasciato per strada. In Cremonese-Milan dell'andata, per esempio, si verificò uno 0-0 quando il pronostico del match era interamente in favore dei rossoneri.

Ed anche recentemente, contro Salernitana (1-1), Empoli (0-0) e Bologna (1-1) il turnover di Pioli non ha pagato. In Champions il Milan è andato avanti, in campionato ha perso punti sanguinosi. Ecco perché Milan-Cremonese sarà un'occasione da non fallire assolutamente.