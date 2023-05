Milan-Cremonese, Messias salva i rossoneri: strada in salita

Milan-Cremonese, Messias salva i rossoneri

Una vera e propria doccia gelata, si legge, a San Siro per il pareggio interno con la Cremonese. Un pari che sa di sconfitta. L’1-1 agganciato in extremis su una punizione di Junior Messias, che risponde ad Okereke, ha solo in parte raddrizzato una serata che stava diventando drammatica. Il Milan continua a perdere punti per strada, ora è a quota 58 insieme a Roma e Atalanta, mentre l’Inter che ha vinto a Verona ha staccato i rossoneri di due punti. Il Milan è scivolato al sesto posto ma dovrà vedersela con la Lazio sabato prossimo. Una sfida che sa quasi di ultima spiaggia. L’1-1 contro la Cremonese ha confermato che quest’anno il passo del Milan in campionato è lontano anni luce da quello della passata stagione . L a Cremonese è uscita con un punto da una partita proibitiva e prosegue nella speranza di salvarsi : 14 punti in quindici partite per Ballardini . Una mazzata tremenda per il Milan, che però riesce a limitare i danni in pieno recupero con la rete di Junior Messias da punizione, evitando una sconfitta umiliante. Ma il Milan ora rischia in ottica Champions.