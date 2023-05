Milan, le parole di Costacurta. Il caso Dimarco e il calciomercato

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, venerdì 19 maggio 2023. La parole di Costacurta e il caso Dimarco. Inoltre, fioccano le indiscrezioni di mercato in vista della sessione estiva di trattativa ormai alle porte. Vediamo insieme, dunque, le notizie più interessanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'