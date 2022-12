Milan, contro l’Arsenal occasione d’oro per Adli e Origi

Milan, che chance per Origi e Adli

Si tratta, si legge, comunque di un test importante per diversi giocatori, come per esempio Yacine Adli e Divock Origi. Il primo agirà da trequartista e vorrà dare certamente altri segnali positivi dopo il bellissimo gol segnato contro la Lumezzane qualche giorno fa a Milanello. Il giovane francese è ad un bivio e deve ancora decidere se restare in rossonero e giocarsi le sue carte oppure se andare sei mesi in prestito per accumulare minuti ed esperienza. Dopo il ritiro di Dubai, l'ex Bordeaux potrebbe avere le idee un po' più chiare. Contro l'Arsenal, sarà poi un test importante per Divock Origi: dopo una prima parte di stagione piuttosto deludente e condizionata da diversi problemi fisici, il centravanti belga ha voglia di tornare decisivo come a Liverpool, ma per farlo ha bisogno di essere aL top della forma. E queste amichevoli servono proprio a questo, oltre che a fare qualche esperimento come per esempio Tommaso Pobega nel ruolo di terzino sinistro. Una sfida importante per il Milan che potrà testare dei giocatori che nella prima parte di stagione non hanno giocato benissimo.