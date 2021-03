Milan, contro il Manchester United un’impresa degna dei tempi migliori

Milan, che partita ad Old Trafford!

La prestazione contro il Manchester United ha confermato ancora una volta la bontà del lavoro di Stefano Pioli. Una squadra migliorata dal punto di vista dei risultati dovuti anche ad una crescita evidente dei calciatori. Come sottolinea l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, ad Old Trafford si è visto un Milan d’altri tempi capace di dominare i ‘Red Devils’ a casa loro. Un cambio di rotta deciso, che punta ad un’inversione di marcia rispetto alle ultime uscite in Europa della squadra.

Negli anni scorsi infatti, soprattutto nelle sfide di eliminazione diretta, il Milan ha faticato enormemente. Nella stagione 2017-2018 la sconfitta per 3-1 in trasferta contro l’Arsenal dopo lo 0-2 di San Siro. Andò peggio contro l’Atletico Madrid nel 2014, data dell’ultima apparizione in Champions League, quando al ‘Vicente Calderon’ i rossoneri persero con un netto 4-1 dopo lo 0-1 dell’andata. Vale la pena ricordare anche l’eliminazione dalla Champions nel 2010-2011 contro il Tottenham e la pericolosa sconfitta contro l’Arsenal per 3-0 in trasferta, che però non pregiudicò il passaggio del turno in virtù del 4-0 dell’andata.

Ritornando all’attualità, contro lo United si è visto tutt’altro. Tutti hanno ammirato la spavalderia di un Milan padrone del campo per larghi tratti, bravo a reagire all’immeritato vantaggio di Amad Diallo. Tutti hanno dato una risposta positiva, anche i subentrati. Una notte da Milan, una notte che può essere l’inizio di un percorso davvero importante. L’intervista di Theo Hernandez tra curiosi retroscena e obiettivi rossoneri