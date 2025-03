Milan, Conceicao si difende: 'Poco tempo per dare identità. I giocatori ...'

Sergio Conceicao , allenatore del Milan , si è tolto qualche sassolino dalla scarpa sabato, al 'Coimbra Football Congress 2025' svoltosi sabato in Portogallo . Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola. Intervenuto ad un panel sull'identità di gioco, Conceicao - che già in alcune conferenze stampa con il Milan aveva spesso elencato le difficoltà riscontrate nella sua esperienza rossonera - ha scelto la via dell'attacco per difendere il proprio lavoro a Milano .

Milan, Conceicao: "Non ho scelto la squadra, ma ho l'obbligo di vincere"

«Volevo andare in uno dei campionati più forti del mondo. Ho il sogno e l'obiettivo di vincere la Champions League e per questo ho scelto il mio attuale club - ha spiegato l'ex allenatore del Porto -. Sapevo le difficoltà che avrei incontrato, in un contesto in cui non ho scelto la squadra, in cui non ho avuto tempo per allenare e con l'obbligo di vincere. Tuttavia, il Milan è un club storico che può darmi la possibilità di avvicinarmi a uno degli obiettivi della mia carriera, dopo aver vinto tanto in Portogallo».